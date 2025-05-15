Российских игроков в сквош допустили на мировую арену в нейтральном статусе

Российские игроки в сквош получили право выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом ТАСС сообщил глава Федерация сквоша России Артем Буслаев.

Отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований Всемирной федерации сквоша (WSF) и Профессиональной ассоциации сквоша (PSA) действовало с марта 2022 года.

"Наших спортсменов допустили в нейтральном статусе, сейчас четыре юниора поедут на чемпионат мира в Египте, они заняли первые и вторые места на первенстве России в категории до 19 лет. Поскольку статус нейтральный, мы сможем выступать только в личном первенстве, в командный турнир нас не допускают", - сказал Буслаев.

"Мы делаем упор на воспитание спортивного резерва и подготовку наших сильнейших юниоров к Олимпиаде. Министерство спорта России и спонсоры спортсменов нам в этом помогают", - добавил глава федерации.

Сквош будет впервые представлен в олимпийской программе на Играх 2028 года в Лос-Анджелесе.