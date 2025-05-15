Чемпионка Европы из Украины отстранена из-за допинга

Чемпионка Европы в тройном прыжке украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук временно отстранена от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).

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В допинг-пробе 29-летней Бех-Романчук обнаружено запрещённое вещество (тестостерон).

Бех-Романчук — вице-чемпионка мира в прыжках в длину (2019 год) и в тройном прыжке (2023), а также серебряная медалистка чемпионата Европы в прыжках в длину (2018). также на её счету победа чемпионате Европы в помещении (2021) и бронзовая награда в этой же дисциплине (2019). В 2022 году легкоатлетка стала второй на чемпионате мира в помещении в тройном прыжке.