Российским саблистам отказали в выдаче визы для участия в Кубке мира

Сборная России по сабле не смога получить испанскую визу для участия в этапе Кубка мира в Мадриде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее конгресс Международной федерации фехтования (FIE) одобрил участие российских и белорусских представителей в международных соревнованиях в нейтральном статусе согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК). Допуск был получен сначала на индивидуальные дисциплины. 7 мая стало известно, что российские фехтовальщики будут принимать участие и в командных видах.

Отметим, этап Кубка мира по сабле пройдёт в Мадриде (Испания) с 23 по 25 мая.