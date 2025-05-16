Пятикратный олимпийский чемпион признался в наркозависимости

Британский велогонщик Брэдли Уиггинс признался в наркозависимости.

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45-летний бывший спортсмен рассказал, что он чист последние 12 месяцев и регулярно посещает сеансы терапии.

«Я был наркоманом. Люди не поймут. Я был под кайфом большую часть времени в течение многих лет. Я ходил по лезвию ножа. Мне удалось осознать, что у меня огромная проблема, что мне нужно остановиться. Мне повезло, что я жив. Мне еще со многим предстоит разобраться, но я уже лучше справляюсь с триггерами. Я более спокоен внутри, и это очень важно», – сказал Уиггинс.

Он отметил, что с восстановлением ему помог Лэнс Армстронг, предложив оплатить лечение.

Уиггинс – пятикратный олимпийский чемпион по велоспорту, четырежды побеждал на треке и один раз – на шоссе. Также он является победителем «Тур де Франс-2012». В 2013 году был посвящен в рыцари королевой Великобритании Елизаветой II. Завершил спортивную карьеру в 2016 году.

В 2024 году компания Брэдли Уиггинса Wiggins Rights Limited была признана банкротом из-за долгов. Сообщалось, что тяжелое финансовое положение Уиггинса может вынудить его продать свои олимпийские медали.