Кирилл Пригода выиграл турнир в Монако на дистанции 200 м брассом

Российский пловец Кирилл Пригода одержал победу на этапе коммерческой серии Mare Nostrum в Монако на дистанции 200 метров брассом.

Результат россиянина - 2 минуты 09,90 секунды. Вторым финишировал Адам Джон Чиллингворт из Китая (2.13,14), замкнул топ-3 испанец Бьель Мартин Соле (2.15,67).

Вице-чемпион Олимпиады Климент Колесников завоевал серебро на 100-метровке на спине (54,08), а трехкратный призер Игр Юлия Ефимова выиграла бронзовую медаль на дистанции 100 метров брассом (1.07,24), сообщает sport24.ru .