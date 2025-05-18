Стало известно, почему IAU отказалась признать мировой рекорд бегуна Заборского

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Международная ассоциация ультрабегунов (IAU) отказалась признавать мировой рекорд российского спортсмена Ивана Заборского. Об этом пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу организации.

4 мая Заборский одержал победу в ультрамарафоне «6 дней Франции», преодолев за шесть суток 1047 километров 554 метра, что является новым мировым рекордом для шестидневных забегов. На финише спортсмен показал флаг России.

Предыдущее достижение, установленное в 2024 году Матье Бонном (Бельгия), Иван превысил на два километра и 35 метров.

«Любые выступления российских или белорусских спортсменов, выступающих под национальным флагом, не будут признаны и не будут включены в список рекордов МАС», — пояснили в пресс-службе.

В организации отметили, что согласно решению World Athletics, спортсмены из России и Белоруссии допускаются до соревнований только в нейтральном статусе и со специальной маркировкой.

Заборский уточнил, что на финише он развернул российский флаг. Он добавил, что причина отказа организации признать его рекорд кроется именно в этом его поступке.

Вместе с тем, заметил бегун, «6 дней Франции» проходят под эгидой не IAU, а другой федерации — Global Organization of Multi-Day Ultramarathoners (GOMU). Он добавил, что федерация GOMU никаких негативных заявлений не делала.