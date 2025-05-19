Юлия Ефимова: «Благодаря мне плавание интереснее смотреть, это подтверждают даже люди, которые не очень хорошо ко мне относятся»

Sports.ru

Пловчиха Юлия Ефимова заявила, что благодаря ей плавание интереснее смотреть.

Пловчиха Ефимова объяснила, зачем продолжает карьеру
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33-летняя Ефимова по итогам чемпионата России не отобралась на ЧМ-2025, который пройдет летом в Сингапуре.

— Как относишься к критическим комментариям «зачем она продолжает карьеру»?

— А почему нельзя? Хочу и продолжаю. Это спорт, здоровье, жизнь, красивое тело и уверенность в себе. Никаких бенефитов я за это не получаю, благодаря мне плавание интереснее смотреть, это подтверждают даже люди, которые не очень хорошо ко мне относятся. И я составляю конкуренцию. До Жени Чикуновой мне пока далеко, но на 50 м… Почему все думают, что второе место на чемпионате России — это плохо? Я не понимаю.

— Как относишься к дискуссии, которую Аня Егорова подогрела своим постом?

— Возрастные спортсмены чувствуют давление, и 25 лет — это возрастной спортсмен. Но именно ко мне на чемпионате России было за всё время самое хорошее отношение. И я понимаю, что меня взяли бы в команду, если бы я хотя бы проплыла по нормативу World Aquatics. Но сейчас даже оснований, зацепки, чтобы меня туда заявить, нет ну просто никаких.

— Чикунова остается одна на комбинированные эстафеты.

— Это не так много получается. А что делать? Она справится, — сказала Ефимова.

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