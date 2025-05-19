Мария Киселева оценила последствия отстранения российских спортсменов

Трехлетнее отстранение является существенным и болезненным ударом по российскому спорту. Такое мнение в ходе сессии на XIII Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) высказала трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева.

"Наверное, все знают, что век спортсмена очень короток. И отстранение в три года, которое мы переживаем, это, конечно, очень существенный и болезненный удар по всему спорту. Потому что для того, чтобы оставаться на высоком профессиональном уровне, и не только оставаться, но и постоянно расти, ведь если ты сегодня такой же, как вчера, то завтра ты проиграешь своим же соперникам, у которых ты выиграл день назад, объем работы, который ты выполняешь, должен быть все время на максимуме", - отметила Киселева.

Трехкратная олимпийская чемпионка рассказала, что за три года в синхронном плавании объем тренировок не снижался.

"Сборная России по синхронному плаванию, которая 25 лет подряд является мировым лидером, тренируется 11 месяцев в году, 5 дней рабочих, 14 часов физической работы каждый день. То есть победы на международном уровне, результат, который показывают спортсменки, это не просто так. Соревнования международные, такие как Олимпийские игры, чемпионаты мира, Европы, Кубки мира и Европы за три года не проводились, а объем тренировок не снизился, то есть в любой момент сборная России готова выйти на старт и показать свой высокий уровень", - подчеркнула Киселева.

"За все эти годы проводились международные турниры у нас дома, домашние, куда приглашались дружественные страны. И это был глоток воздуха, когда можно было посмотреть, на каком уровне находятся спортсмены по отношению к тем, кто выступает на стартах, куда нас не допускают", - заключила она.

Петербургский международный юридический форум был учрежден в 2011 году. За эти годы он стал крупнейшей площадкой для диалога между представителями юридического, предпринимательского и правоохранительного сообществ по вопросам права в интересах граждан, бизнеса, совершенствования правоприменительной практики, продвижения законодательных инициатив в целях развития правовой культуры и регулирования социально-экономической сферы в современных условиях.

Форум проводится Министерством юстиции России и Росконгрессом. Как и в предыдущие годы, он пройдет на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. ТАСС является генеральным информационным партнером ПМЮФ.