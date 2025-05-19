Российский бегун отреагировал на непризнание его мирового рекорда

Российский спортсмен Иван Заборский, который установил мировой рекорд на ультрамарафоне во Франции, заявил, что изначально организаторы планировали ратифицировать его достижение, поэтому их отказ стал неожиданностью. Его слова приводит РИА Новости.

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«Я, так же, как и все, на днях узнал об этом. Да, для меня это стало неожиданностью. Буквально в начале прошлой недели французские организаторы просили прислать меня паспортные данные для ратификации рекорда. Для начала нужно разобраться в целом в этой ситуации», — заявил Заборский.

4 мая Заборский выиграл ультрамарафон «Шесть дней Франции», который состоялся в Ардеше. За шесть суток он преодолел 1047,5 км, что помогло ему установить новый рекорд в шестисуточном беге. Прежнее достижение равнялось 1045 км. На последнем отрезке дистанции Заборский оказался уже с российским флагом, с которым и пересек финишную черту.

6 мая 2025 года спортсмену исполнилось 38 лет. Он преодолевает ультрамарафонские дистанции уже на протяжении десяти лет, принимал участие в подобных забегах в России, Греции, Италии и Венгрии.

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