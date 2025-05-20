World Sailing вернула россиянам допуск в нейтральном статусе

Совет Международной федерации парусного спорта (World Sailing) принял решение вновь предоставить допуск до своих турниров российским и белорусским спортсменам, имеющим нейтральный статус. Об этом свидетельствуют материалы World Sailing, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Ранее ТАСС сообщал, что World Sailing отстранила россиян от соревнований до начала мая.

"Как вы помните, временное отстранение спортсменов из России и Белоруссии было наложено в марте 2022 года, в 2024 году была разработана специальная программа допуска этих спортсменов до отборочного турнира на Олимпийские игры в Париже, - рассказала на заседании совета директор World Sailing по правовым вопросам и управлению Урваси Найду. - В этом году мы согласно рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) продлеваем политику допуска нейтральных спортсменов на международные соревнования по парусному спорту. Это также будет относиться к представителям персонала спортсменов и другим официальным лицам".

"Международная федерация парусного спорта ранее не раз заявляла, что будет придерживаться политики МОК по этому вопросу. И если политика изменится в ближайшее время, то мы будем консультировать членов совета и все заинтересованные стороны. Сейчас мы сохраняем рекомендацию в отношении соревнований в России или Белоруссии, а также позицию в отношении лодок, которые находятся в собственности российских организаций. Эти временные санкции остаются в силе", - добавила Найду.

World Sailing 1 марта 2022 года объявила о приостановке участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях под своей эгидой из-за обострения ситуации на Украине. 19 марта 2024 года пресс-служба Международной федерации парусного спорта обнародовала условия участия спортсменов с российскими и белорусскими паспортами в квалификационных олимпийских соревнованиях и Играх-2024 в случае получения нейтрального статуса.

Нейтральный статус получили прошлой весной только два российских спортсмена. Это Елизавета Жеребцова и Михаил Ушков, выступавшие в олимпийском классе Nacra 17. Они претендовали на участие в Олимпиаде во Франции, но не сумели отобраться туда, не сумев показать нужный результат на квалификационной регате "Последний шанс", которая проходила с 21 по 27 апреля 2024 года в рамках соревнований Semaine Olympique Franсaise.