Украинскую синхронистку раздражает присутствие россиянок на турнирах

Украинская синхронистка Дарья Мошинская заявила о раздражении из-за присутствия российских соперниц на международных турнирах. Ее слова приводит «Чемпион».

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«Раздражает их присутствие, их восприятие всего происходящего, взгляды на нас», — заявила 17-летняя спортсменка.

Она подчеркнула, что вместе с командой старается не обращать внимание на присутствие россиянок.

Мошинская является двукратной чемпионкой мира. На ее счету также две победы на чемпионатах Европы.

Российские синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай заняли первое место в технической программе в дуэтах на этапе Кубка мира в Египте. На церемонии награждения украинский дуэт Анастасия Шмонина и Мошинская, ставшие вторыми, отказались от рукопожатий с соперницами.