Эпопея с допуском российских спортсменов на международные старты продолжается. Некоторые федерации позволяют участвовать атлетам в соревнованиях в полном объёме, другие – только в исключительных случаях, третьи накладывают полный запрет для наших соотечественников. Каноистам в гребном слаломе дали нейтральный статус в 2025 году, и они уже успели завоевать первые медали в Австралии после возвращения.

Россияне могут соревноваться на чемпионатах Европы и мира, мировом первенстве, а также двух этапах Кубка мира. Первый из этих стартов уже прошёл – во Франции каноисты, к сожалению, остались без медалей, но опыт всё равно хороший. В данный момент гребцы остались в Европе, чтобы подготовиться к следующим соревнованиям в Испании и той же Франции. Турниры запланированы на июнь.

Однако внезапно возникли сложности. По информации «СЭ», недовольной оказалась Украина. Представители этой страны начали писать в международную федерацию с требованием отстранить россиян от участия во французском этапе. Организаторы принялись извиняться перед нашими спортсменами, говоря, что не ожидали подобного давления.

Глава Федерации гребного слалома России Сергей Папуш в комментарии «Матч ТВ» уточнял, что обстановка была напряжённой ещё перед чемпионатом Европы во Франции. Россияне и украинцы должны были хранить лодки в одном и том же месте, но соперники безмолвно отказались от этого.

Кроме украинцев, россиян не рады видеть чехи. Папуш добавил, что некоторые спортсмены отводят глаза, когда встречаются с нашими соотечественниками, сжимают зубы и проходят мимо, не здороваясь. В спорте же принята другая позиция по отношению друг к другу – хлопанье по плечу и приветствие. По словам Папуша, чехи таким образом проявляют элементы русофобии.

Одним из главных хейтеров россиян чех Вавржинец Градилек оказался в шоке, что увидел нейтральных атлетов на чемпионате Европы.

Европейская ассоциация каноэ, стыдно молча поддерживать пропаганду этого государства. Сотни спортсменов из Украины погибли во время сражения на передовой, а вы и Федерация гребли на байдарках и каноэ Франции позволяете этим спортсменам соревноваться. Позор… – заявил чех.

Однако эти манипуляции не подействовали на организаторов в полной мере. Генеральный секретарь Федерации каноэ России Елена Исхакова сообщила, что россияне будут выступать во французском По несмотря на протесты украинцев и чехов. Исхакова добавила, что организация переговорила с властями принимающей стороны и решила все вопросы. Чиновница рассказала, что россиян поддержали как международная, так и французская федерация каноэ.

Конечно, всё может поменяться – история знает такие примеры. Например, чехи так и не допустили россиян до турнира в Праге, из-за чего наши соотечественники не смогли квалифицироваться на Олимпиаду. Но если сейчас организаторы не изменят своего решения, то это будет похвально.