Пловец Колесников рассказал про общение с иностранцами на турнире в Монако

Пловец Колесников рассказал про общение с иностранцами на турнире «Маре Нострум».

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Россиянин в Монако победил на дистанции 50 м на спине и стал вторым на 100 м этим же стилем.

— Какие планы после «Маре Нострум»?

— Поеду на сбор в Турцию, потом на «Озеро Круглое». И уже оттуда на сбор в Малайзию перед Сингапуром. Сейчас надо восстановить себя, прийти в чувство, приехать и начать работать.

— Успел с кем-то пообщаться?

— Да, успели поговорить с ребятами из других команд, у всех все круто. Подходили, хорошо отзывались. Так что повидались, пофотографировались. Все отлично, — сказал двукратный призер Олимпийских игр Климент Колесников.