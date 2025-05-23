Чем удивили российские пловцы на престижном турнире в Барселоне

Кто-то радовался заработанной копейке, а кто-то просто наслаждался выступлениями. Но побед у россиян хватает!

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Накануне первого за последние годы международного соревновательного лета российские пловцы как следует разогнались! За два дня этапа «Маре Нострум» в Барселоне они выиграли восемь медалей, из которых пять — золотые. Но примерять эти выступления на предстоящий ЧМ-2025 не стоит.

«Боялся, что врежусь в дорожку»

Пожалуй, самой яркой звездой команды стал призёр Олимпиады Климент Колесников, который сумел выиграть все заплывы со своим участием.

Сначала россиянину покорилась дистанция 100 м на спине, которую он в финале проплыл за 53,91 секунды, а уже потом он расправился с соперниками и на полтиннике — со временем 24,75.

После первой победы Климент похвастался призовыми и даже рассказал, на что потратит целых € 350!

«Я проплыл и заработал себе немножечко денег, чтобы вкусно покушать в ресторане. € 350, поднял бабла. В основном всё круто. Ребята здесь все хорошие, добрые, давно ни с кем не виделся. Открытый бассейн, я очень боялся, что врежусь в дорожку, но в итоге крыша была немножко ориентиром, мне это понравилось», — сказал Колесников в своём телеграм-канале.

Но этот старт для него был скорее тренировочным — практически никто из серьёзных соперников не вышел на дорожку. Климент Колесников, например, 100 м на ЧР-2025 проплыл на 1,87 секунды быстрее, а здесь ему даже ни с кем не пришлось биться.

Спарринг с олимпийским чемпионом

Зажёг и Кирилл Пригода, который стал первым на 200-метровке. Эту дистанцию он проплыл на несколько десятых быстрее, чем в апреле на чемпионате России в Казани — за 2.08,38.

Но уже на 100 м россиянин довольствовался «деревяшкой» в компании с олимпийским чемпионом Парижа-2024 Николо Мартиненги. Итальянец ожидаемо выиграл, преодолев дистанцию за 1.00,01. Россиянин уступил лидеру 0,27 секунды и 0,03 бронзовому призёру из Беларуси Илье Шимановичу. Кстати, белорус обыграл россиянина и на полтиннике — Пригода там тоже был четвёртым.

Конкуренция у брассистов в Каталонии была высокой, и показательно, что Пригода поучаствовал в тамошних разборках.

Неоднозначные результаты продемонстрировала Арина Суркова. Да, она стала первой в заплыве на 50 м баттерфляем с результатом 25,82. Но затем ей уже не удалось блеснуть на дистанции вдвое больше — на 100-метровке россиянка заняла последнее место, уступив чемпионке из Японии Мидзуки Хираи 3,69 секунды.

Суркова также стала пятой в финале на 50 м свободным стилем (25,21).

Здорово выступили на 50 м баттерфляем и мужчины. Высокий класс подтвердили Олег Костин, забравший золото (23,09), и Роман Шевляков, которому досталась бронзовая медаль (23,44).

Шевлякову удалось также поплавать с Ноэ Понти. На дистанции 100 м баттерфляем швейцарцу равных не было. Россиянин даже не смог навязать конкуренцию, хоть и забрал серебро. На финише Роман отстал на 1,18 секунды.

Ефимова с трудом доплыла до бронзы

На коммерческих стартах появилась и Юлия Ефимова. Некогда сильнейшая брассистка страны в Барселоне доплыла до бронзы на дистанции 50 м (30,97), проиграв победительнице соревнований немке Анне Элендт 0,17.

Сил опытной спортсменке на 200 м брассом уже не хватило. В этом заплыве Ефимова заняла только седьмое место (2.28,00), уступив представительнице Беларуси Алине Змушко почти пять секунд.

А вот на 100 м Юлия Ефимова и вовсе не смогла пробиться в финал. Примечательно, что именно ей до сих пор принадлежит рекорд турнира, который держится уже 12 лет.

В общем, российские пловцы проводят тренировку накануне главного старта сезона. Следующий этап «Маре Нострум» пройдёт 24 и 25 мая во французской коммуне Кане-ан-Руссийон.