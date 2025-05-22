С российских гребцов, подозревавшихся в употреблении допинга, сняли санкции

С трех российских гребцов снято временное антидопинговое отстранение.

Об этом рассказал президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

Вячеслав Михайлевский, Владислав Рябцев, Денис Клешнев были отстранены в 2021 году из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.

Обвинения были выдвинуты на основании расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA) и профессора Ричарда Макларена, а также информации из базы данных московской антидопинговой лаборатории.