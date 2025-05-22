Россиянин выиграл этап Кубка мира по пулевой стрельбе среди юниоров

Российский спортсмен Иван Семенихин стал победителем юниорского этапа Кубка мира по пулевой стрельбе.

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В финале соревнований по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров Семенихин набрал 241 очко. Второе место занял представитель Киргизии Имандос Бектенов (240,2), тройку призёров замкнул белорус Юрий Кравцов (218,2).

Этап Кубка мира в Германии завершится 26 мая. Россияне участвуют в турнире в нейтральном статусе (AIN).

Пулевая стрельба. Этап Кубка мира. Пневматический пистолет, 10 метров: