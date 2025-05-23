Российские пятиборцы допущены до участия в ЧМ-2025 по эстафетам

Международный союз современного пятиборья (UIPM) допустил россиян до участия в чемпионате мира — 2025 по эстафетам Александрии (Египте). Пятиборцы из России примут участие в соревнованиях с 8 по 13 июля в нейтральном статусе. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на главного тренера сборной Андрея Макушина.

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