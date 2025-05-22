Российские велогонщики выступят на трековых соревнованиях в Японии

Четыре российских спортсмена выступят на соревнованиях по велоспорту на треке в Японии, сообщил «Матч ТВ» тренер сборной России Андрей Кубеев.

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Соревнования пройдут на олимпийском велодроме в Идзу 29–30 мая.

— У нас добавилась в заявку Екатерина Евланова. Всего будет четыре спортсмена, включая Яну Бурлакову, Алину Лысенко и Никиту Кирильцева, — сказал Кубеев «Матч ТВ».

Евлановой 18 лет, они призер юниорского чемпионата мира по велоспорту на треке.