Несколько ведущих российских армрестлеров попались на допинге

Несколько ведущих российских спортсменов, занимающихся армрестлингом, подозреваются в употреблении анаболических стероидов. Об этом на международном конгрессе "Безопасный спорт" в Москве сообщила генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.

"Армрестлинг нам показал "мастер-класс", когда мы получили заключение из лаборатории, то даже на семи строчках не уместилось количество метаболитов анаболических стероидов, обнаруженных в пробах спортсменов, - рассказала Логинова. - Не буду открывать пока тайну, но очень высокого уровня спортсмены из этого вида спорта были протестированы, и получились такие печальные результаты".

С января по апрель РУСАДА проверило на допинг восемь армрестлеров. По одному разу были протестированы Арсен Бедоев, Артем Деев, Артем Гришин, Яна Ковалева, Анатолий Ощепков, Роман Церекаев, Тимур Юнисов и Виктория Воронина.

Дисквалификации за нарушения антидопинговых правил в настоящее время отбывают четыре представителя отечественного армрестлинга: Марат Айбазов, Ислам Евлоев, Олег Черкасов и Сергей Юрченко.