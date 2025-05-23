Ветераны СВО выиграли турнир по стрельбе на сборах с паралимпийцами

Ветераны специальной военной операции Никита Дивнич и Александр Данзанов стали победителями контрольных стрельб из пневматического пистолета и пневматической винтовки, прошедших в рамках совместного с паралимпийской сборной России сбора на Федеральной базе Минспорта РФ.

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Сбор стартовал 17 мая в рамках реализации проекта "Мы вместе. Спорт" при поддержке общероссийского движения "Здоровое Отечество". Лучшими в стрельбе из пневматического пистолета стали Дивнич, Денис Ишбулатов из Тульской области и Вадим Чумляков из Омской области. В стрельбе из пневматической винтовки выиграл Данзанов, серебряную медаль завоевал Абдулкодир Кушаков из Московской области и москвич Павел Чуйков. В награждении спортсменов приняли участие министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев и глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

"Большое вам спасибо, что в спорт пришли, - сказал Дегтярев, обращаясь к ветеранам СВО. - За ратные подвиги на поле боя еще раз спасибо, вы - наши защитники. И за то, что вы себя находите в спортивной отрасли, спасибо. Мы по поручению президента сделаем все, чтобы как можно больше ветеранов спецоперации себя находили на спортивных площадках, в спортивных залах и прославляли Россию и свой регион. Это поручение президента, Владимир Владимирович [Путин] очень много делает для спортсменов. Его поручение - вас, ветеранов, вовлекать, поддерживать членов семей".

Рожков отметил, что участники сборов уже успели показать результат на соревнованиях.

"Эти спортсмены показали самые отличные результаты на различных соревнованиях - Кубках защитника Отечества, Кубках России со спортсменами. И за последние два года уже заметно, как их мастерство растет. Сегодня все участники специальной военной операции, которые принимают здесь участие, выполнили спортивные разряды: от второго разряда до кандидатов в мастера спорта, которых здесь шесть человек, и они на равных тренируются с нашими паралимпийцами, готовятся участвовать уже в официальных соревнованиях - Кубках России и чемпионатах России".

Проект Паралимпийского комитета России "Мы вместе. Спорт" реализуется с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

В 2025-2026 годах Паралимпийским комитетом России будут проведены 6 мастер-классов и 6 тренировочных сборов на спортивных базах Министерства спорта Российской Федерации с участием членов сборных команд России по различным видам спорта.