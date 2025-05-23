Пловчиха-вундеркинд в 12 лет бьет взрослые рекорды и пробилась на ЧМ-2025

Китаянка Юй Цзыди выступает на самых сложных дистанциях.

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Китай продолжает шокировать весь плавательный мир. И дело вовсе не в очередном допинговом скандале. В стране появился настоящий вундеркинд. 12-летняя Юй Цзыди на чемпионате Китая побила все возрастные рекорды и отобралась на чемпионат мира в Сингапуре. Просто безумие!

Настоящий вундеркинд

Юй Цзыди родилась в Баодине, провинция Хэбэй, в 2012 году. Плаванием девочка начала заниматься в пять лет. Спустя четыре года упорных тренировок она достигла уровня юниорской сборной. Её заметили на одном из турниров и пригласили в плавательный клуб в Хэншуе. Там она стала выступать за местную сборную.

Впервые о Юй Цзыди мир услышал в апреле 2024 года. Ещё тогда 11-летняя девочка стала второй на чемпионате Китая в заплыве на 400 м комплексом (это одна из сложнейших дистанций в бассейне). Юной спортсменке не хватило всего двух секунд до квалификационного норматива на Игры в Париже.

«В 2024 году я приняла участие в нескольких соревнованиях, добилась определённых результатов, и многие любители плавания узнали обо мне. После участия в крупных соревнованиях я ещё лучше поняла, насколько важно хорошо работать на каждой тренировке, чтобы добиться высоких результатов и иметь отличную выносливость. Самое трудное время, наверное, когда ты находишься ближе всего к своей цели. Ты должен заставить себя продолжать идти», — делилась эмоциями с китайскими СМИ девочка в начале 2025-го.

За год результаты Юй серьёзно выросли. И на чемпионате Китая — 2025 девочка произвела настоящий фурор. В финале заплыва на 200 м комплексом 12-летняя Цзыди выиграла серебро (2.10,63), уступив лишь бронзовому призёру ОИ-2024 Итин Юй (2.08,67). Юная китаянка побила все рекорды по своему возрасту среди девочек и мальчиков. Более того, спортсменка выполнила норматив A (2.12,83) по отбору на взрослый ЧМ!

Однако на этом Юй не остановилась. Она выиграла заплыв на 200 м баттерфляем, выдав 2.06,83! Опередила серебряного призёра Ма Юнхуэй на секунду и бронзового призёра Чжэньци Гун на две!

Юй Цзыди не только побила все юношеские рекорды, но и сумела отобраться на ЧМ в Сингапуре. Также по ходу турнира она показала 1.59,32 на 200 м вольным стилем, выполнив норматив B на ЧМ, и 54,78 на 100 м вольным стилем в эстафете.

Сумасшедшие результаты

Результаты Юй Цзыди просто феноменальны. Для понимания – девочка-подросток превзошла взрослый рекорд России на 200 м баттерфляем! Светлана Чимрова (2.07,33) даже на своём пике в 2018-м не плавала так быстро, как удивительная китаянка.

Очевидно, что секунды Юй Цзыди и на мировом уровне оказались в топе. Она показала пятый результат на этой дистанции в сезоне! Выше неё лишь Саммер Макинтош и три американки — Реган Смит, Алекс Шакелл, Одри Дериво. С такими секундами на Олимпиаде в Париже китайская девочка могла бы занять четвёртое место.

Солидно выглядит результат Юй Цзыди и на 200 м комплексом. Китаянке не хватило всего секунды, чтобы превзойти рекорд России. Он был установлен в 2016 году Викторией Андреевой (2.09,56).

На мировом уровне Юй показала 15-й результат сезона. Неплохо для 12-летней.

Реально ли попасть на ЧМ-2025?

Юй Цзыди пока отобралась на ЧМ в трёх дисциплинах: 200 м баттерфляем, 200 м комплексом и 100 м вольным. С учётом того, что чемпионат Китая завершится 24 мая, у Юй есть шансы выполнить ещё парочку нормативов. Но действительно ли 12-летняя китаянка может поехать в Сингапур? Вы удивитесь, но это так! Согласно правилам World Aquatics, нижний порог возраста на взрослом ЧМ равен нижнему порогу возраста на юниорском ЧМ, сейчас это 14 лет. Вот только это правило касается тех юных пловцов, которые не сумели выполнить квалификационный норматив. Если же спортсмен показал секунды норматива B, он может поехать на ЧМ и в более раннем возрасте.

Именно по этому дополнительному правилу Юй Цзыди спокойно может выступить в Сингапуре. Конечно, всё будет зависеть от руководства сборной Китая: решат ли они форсировать подготовку вундеркинда или поберегут маленькую девочку. Если же Юй всё же окажется на ЧМ, то у неё неплохие шансы оказаться в финалах, а может, и выиграть медаль.