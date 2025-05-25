Костин выиграл этап Mare Nostrum во Франции на дистанции 50 метров баттерфляем

Российский пловец Олег Костин стал победителем этапа Mare Nostrum во французской коммуне Кане-ан-Руссийон на дистанции 50 метров баттерфляем.

В финальном заплыве Костин показал результат 23,06 секунды.

Россиянин Кирилл Пригода завоевал серебряные медали на дистанциях 50 и 200 метров брассом. Днем ранее он выиграл заплыв на дистанции 100 метров брассом.

Mare Nostrum - это серия соревнований по плаванию, которая традиционно проводится с 1994 года каждый сезон в конце мая - начале июня в городах, расположенных на берегу Средиземного моря. Заплывы проходят в Монако, Барселоне и Кане-ан-Руссийоне.

Соревнования в Кане-ан-Руссийоне проходили 24 и 25 мая. Российские спортсмены выступали в нейтральном статусе.