Как выступили российские пловцы на топовом международном старте?

Не все остались довольны результатами на финише.

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Завершился престижный плавательный турнир «Маре Нострум» — 2025. В этом году соревнования проходили в Монако, Барселоне и Кане-ан-Русийон. Именно во французской коммуне уже в девятый раз прошёл финал. Российские пловцы поучаствовали в распределении наград.

Пригода против юного японца

Сразу три медали на заключительном этапе выиграл брассист Кирилл Пригода, который стал первым в заплыве на 100 м и дважды вторым на 50 и 200 м.

Всё это время рядом с россиянином был 16-летний японец Син Охаси. Далеко не первый номер в сборной улучшил личный рекорд на 200-метровке, а ещё стал самым быстрым пловцом на этой дистанции в своём возрасте.

Ранее никто из 16-летних не выплывал из 2.09, а Охаси смог.

Пригода, конечно, был не на пике формы, но победа японского спортсмена заслуживает уважения. Кстати, Син на предстоящий ЧМ не поедет, там места уже забронировали старшие товарищи. А вот побороться за золото чемпионата мира среди юниоров он вполне сможет.

Наверняка доволен своими секундами и опытный Олег Костин. На 50 м баттерфляем он стал первым со временем 23,06. Ранее в Барселоне эту дистанцию он проплыл на 0,03 медленнее.

Здесь и сейчас важен сам факт старта, говорит спортсмен. Соревнования в большом бассейне всей команде нужны были как воздух.

«11 «полтинников» проплыл на «Маре Нострум», если вместе с брассом. Я ехал на эти соревнования с целью работы, «пробивать» скорость. Опасений перед чемпионатом мира нет. Я боюсь только себя. Наоборот, это азарт! Чем больше играешь, тем хочется ещё больше», — приводит слова Костина «Матч ТВ».

В деле и его коллега по стилю плавания — Роман Шевляков на 100 м баттерфляем взял бронзу, уступив олимпийцу из Франции Максиму Груссе полсекунды.

«Думала, что расплывусь, а получилось наоборот»

Хотела порадовать медалями и женская часть российской сборной, но здесь было место разочарованию.

Юлия Ефимова стала четвёртой на 50 м брассом. От бронзовой медали её отделили 0,12 секунды, а от победы на 0,2 больше.

Вышла россиянка и в финал на 100 м, но заняла там пятое место. Юлия считает это выступление хорошим, пусть и не совсем удачным.

«Хотя бы проплыла в финале А 100-метровку. Думала, что здесь расплывусь, а получилось наоборот. Даже на чемпионате страны намного лучше плылось. У меня и там подготовка не особо пошла, но там не было мощности, однако была лёгкость. А сейчас нет ни того, ни другого, — приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».

С «деревянной» медалью и Арина Суркова, которая осталась за бортом на 50 м баттерфляем. Под конец турнира у россиянки уже появилась усталость.

«Наверное, три старта подряд это не страшно, но начало уже всё болеть, нужно восстановление — массаж. В открытом бассейне плыть не проблема, единственное, что за чашей ветер мешает, начинаешь мёрзнуть, надо одеваться, чтобы тебя не сдуло и не продуло», — приводит слова Сурковой «Матч ТВ».

«Ненавижу открытые бассейны»

Не заладилась концовка «Маре Нострум» у Климента Колесникова. В первый день в Кане он стал вторым на 50 м, однако уже слёг с температурой. Об оставшихся заплывах можно было забыть.

Но уже после соревнований Климент вместе с Ариной Сурковой и Романом Шевляковым выбрались к морю.

«Заработал денег. Позволил себе свозить ребят на море. Вот они, мои родные — Роман и Арина. Всё для них. Отельчик чисто прикупили. Сейчас пойдут купаться. Говорю: «Пойдите помойтесь, а то уже воняете хлоркой». Всё классно, чувствую себя уже гораздо лучше. Два дня назад лежал с температурой 39°С. Я понял, что ненавижу открытые бассейны. Завтра улетаю на сборы в Турцию», — сказал Колесников в своём телеграм-канале.

Дальше российские пловцы проведут сборы в Кыргызстане. Подготовка к чемпионату мира — 2025 в самом разгаре. Ждём главный старт сезона!