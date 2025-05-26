Российская пловчиха Саламатина дисквалифицирована на два года

Двукратный серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года в женской и смешанной эстафетах 4 по 200 м вольным стилем российская пловчиха Валерия Саламатина дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил, сообщается о решении Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) на сайте Международного агентства тестирования (ITA).

Саламатина во внесоревновательный период, 9 марта 2025 года, сдала допинг-пробу, в которой были обнаружены следы диуретика фуросемида (способен ускорять выведение других запрещённых веществ из организма).

Саламатину дисквалифицировали на четыре года. Спортсменка данное решение оспаривать не стала. Её отстранение продлится до 7 мая 2027 года.