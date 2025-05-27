Олимпийская чемпионка Ласицкене приостановила карьеру

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене в беседе с РИА Новости рассказала, что берет паузу в соревновательной деятельности на неопределённый срок.

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Помимо прочего, по словам спортсменки, она из-за нехватки мотивации и психологической усталости допускает завершение спортивной карьеры.

«В настоящий момент я по плану занимаюсь здоровьем. Пока не готова сказать, когда я вернусь в сектор и вернусь ли вообще. У меня накопилась большая психологическая усталость от всего происходящего», - отметила Ласицкене.

Она уточнила, что на протяжении длительного времени легкоатлеты находятся в подвешено-отстраненном положении. У спортсменки «не получается искать мотивацию для выступления только на внутренних стартах».