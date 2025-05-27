Губерниев высказался о решении Ласицкене приостановить карьеру

Известный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на слова олимпийской чемпионки российской легкоатлетки Марии Ласицкене, заявившей, что может больше не вернётся в сектор для прыжков в высоту.

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«Мотивация у спортсменов страдает. Я преклоняюсь перед теми, кто её сохраняет, но она всё равно страдает. Российский спорт из-за санкций регрессирует. Кто считает, что мы процветаем — тот либо идиот, либо вредитель. Я понимаю Ласицкене, Большунова и людей, которые являются «штучным товаром», если хотите. Конечно, Ласицкене сложно. У нас ещё подросло целое поколение легкоатлетов, которые ни разу не выступали под флагом и с гимном, и вообще не выступали на международных соревнованиях. Здорово, что мы пытаемся заинтересовать. Московский спорт проведёт серию турниров в рамках Недели лёгкой атлетики — всё будет! Мы стараемся сохранить спорт в стране. У нас многое получается, но без международных соревнований, мягко говоря, ситуация тяжёлая», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

32-летняя Ласицкене в этом году впервые в своей карьере пропустила зимний легкоатлетический сезон. Последним стартом спортсменки был турнир «Новая высота» у неё на родине в Прохладном (Кабардино-Балкария) в августе 2024 года.