Российский тяжелоатлет лишится бронзовой награды ЧЕ-2019

Российский тяжелоатлет Родион Бочков лишится звание бронзового призёра чемпионата Европы из-за нарушения антидопинговых правил и последовавшей за этим дисквалификации. Об этом сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

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Бочков был дисквалифицирован на восемь лет (с октября 2012 года по май мая 2020-го). Его отстранили на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). В пробе россиянина были обнаружены местеронол, метенолон и оксандролон.

В связи с нарушением результаты Бочкова в период дисквалификации были аннулированы. Он лишится бронзы чемпионата Европы 2019 года и серебряной медали Универсиады — 2017.