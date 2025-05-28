Легенда российской легкой атлетики тихо уходит из спорта

История Марии Ласицкене должна была завершиться хеппи-эндом.

© Чемпионат.com

Мария Ласицкене – настоящая королева прыжков в высоту. На долю прыгуньи выпало немало испытаний: несправедливых отстранений и непростых травм. Но она никогда не сдавалась. Побеждала, ставила рекорды и исполняла собственные мечты всему назло и вопреки. По законам кино эта история должна была завершиться хеппи-эндом. Вот только жизнь не диснеевская сказка, где в конце всё всегда хорошо…

У Ласицкене было всё, чтобы стать величайшей прыгуньей: идеальная физическая форма, невероятная работоспособность и талант. Вот только каждый раз жизнь подкидывала Марии испытания. Недопуск на Олимпиаду-2016 на пике формы, нейтральный статус из-за допингового скандала, перенос Игр-2020 из-за коронавируса, травма перед ОИ в Токио.

Однако Мария всё преодолевала и каждый раз доказывала, что она лучшая. Каждый раз в секторе творила невозможное. Она выиграла Олимпиаду в Токио, когда казалось, что даже квалификацию не пройдёт. Выдала сумасшедшую серию из 45 побед – на одном из стартов отрыв от ближайшей соперницы составил невероятные 13 см! Она стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту.

Её уважали и любили не только в России. На нашу прыгунью равнялись молодые поколения спортсменов. Даже действующая рекордсменка мира украинка Ярослава Магучих называла Ласицкене своим кумиром и примером для подражания.

Многие восхищались её характером и бойцовскими качествами. Мария не боялась прямолинейно и даже немного дерзко общаться с боссами мировой и российской лёгкой атлетики. Она даже писала президенту МОК, отстаивая свои права!

После победы на ОИ в Токио Ласицкене была на пике популярности. Говорила о том, что мечтает выступить и на Олимпиаде в Париже. Увы, сказки не случилось.

Российские спортсмены уже 10 лет не имеют права полноценно соревноваться. Но кого-то, в том числе и Ласицкене, допускали в нейтральном статусе. Однако после 24 февраля 2022 года бан оказался тотальным. Место Марии мгновенно заняла Магучих, а про россиянку быстро забыли — как будто сослали с глаз долой в какой-нибудь монастырь. Как в давние времена могли делать с неугодными.

Несколько лет Ласицкене сражалась, чтобы вернуться. Она до последнего надеялась на чудо, однако его так и не случилось. 27 мая 2025 года Мария объявила, что берёт паузу в карьере.

«Занимаюсь здоровьем по своему плану, но пока не могу сказать, когда выйду в сектор и вернусь ли вообще. Есть большая психологическая усталость от всего происходящего. Легкоатлеты уже 10 лет находятся в подвешенно-отстранённом положении, и лично мне уже не получается искать мотивацию для выступлений только на внутренних стартах», — призналась прыгунья «РИА Новости Спорт».

Ласицкене должна была уйти из спорта красиво и торжественно: в статусе легенды под овации многонациональных трибун и под благодарственные слова своих иностранных коллег. Вместо этого мы, вероятно, видим тихое и отчаянное завершение карьеры. Настоящая королева прыжков не должна прощаться со спортом так…