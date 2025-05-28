Берлин хочет принять Олимпиаду-2036

Берлин намерен подать заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года, сообщает ESPN.

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По информации источника, в случае неудачи немецкие власти готовы побороться за проведение Игр 2040 или 2044 года. Ожидается, что большую часть соревнований примут уже существующие спортивные объекты.

В последний раз Берлин принимал летнюю Олимпиаду в 1936 году, торжественную церемонию открытия Игр провел Адольф Гитлер.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.