Олимпийская чемпионка по гандболу из России завершила карьеру

Олимпийская чемпионка 2016 года гандболистка Полина Кузнецова завершила карьеру. Об этом сообщает пресс-служба "Ростов-Дона", за который выступала спортсменка.

"Ростов-Дон" стал серебряным призером завершившегося чемпионата России, уступив в финале московскому ЦСКА.

Кузнецовой 37 лет. Она также выступала за краснодарскую "Кубань", "Астраханочку", звенигородскую "Звезду", тольяттинскую "Ладу", волгоградскую "Акву" и македонский "Вардар". Гандболистка является шестикратной чемпионкой России и победительницей Лиги чемпионов.

В составе сборной России Кузнецова также стала серебряным призером Олимпиады в Токио, дважды (2005, 2007) выигрывала чемпионат мира и завоевала бронзовую медаль турнира в 2019 году. В 2006 и 2018 годах Кузнецова становилась серебряным призером чемпионата Европы. На двух Олимпиадах она была признана лучшей левой крайней.