Литовские пловцы отказались делить пьедестал с россиянами

Литовские пловцы отказались подниматься на пьедестал с представителями России, выступавшими под национальным флагом на Всемирных играх ветеранов спорта (World Masters Games 2025). Об этом сообщает портал 15min.lt.

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Делить пьедестал отказались Аушра Гарджюлене (четыре золота и два серебра), Сигитас Каткявичюс (три золота и три серебра) и Лина Белинене. Все трое принципиально отказались от совместной с россиянами церемонии награждения.

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