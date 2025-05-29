Сборная Украины не выступит на ЧМ по дзюдо из-за допуска белорусов

Сборная Украины не выступит на чемпионате мира по дзюдо из-за допуска белорусов с государственной символикой
Украинские дзюдоисты снялись с чемпионата мира из-за допуска белорусов с флагом.
Федерация дзюдо Украины не будет отправлять национальную сборную на чемпионат мира из-за решения Международной федерации дзюдо (IJF) допустить белорусских спортсменов до соревнований с государственной символикой.
«Федерация дзюдо Украины вынуждена принять решение не направлять официальную делегацию национальной сборной на чемпионат мира. Федерация решительно осуждает решение IJF и считает его противоречащим фундаментальным принципам справедливости, ответственности и солидарности в мировом спортивном движении», – говорится в заявлении украинской организации.
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Чемпионат мира по дзюдо пройдет с 13 по 20 июня в Будапеште. Россияне выступят на нем под флагом IJF.