Российские велогонщицы завоевали медали на Кубке Японии

Российские спортсменки Яна Бурлакова и Алина Лысенко завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно в индивидуальном спринте на Кубке Японии по велотреку. Международные соревнования Japan Track Cup проходят на олимпийском велотреке в японском Идзу с С 29 мая по 1 июня

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Победу в в индивидуальном спринте одержала японская велогонщица Мина Сато.

Еще один россиянин Никита Кирильцев занял четв`ртое место в кейрине.

Турнир разделён на два этапа. Во время первого, который прошел 29–30 мая, определились чемпионы в спринте, кейрине, мэдисоне, омниуме и гонках на выбывание. На втором этапе повторно будут разыграны медали в тех же дисциплинах, за исключением омниума, а также в скрэтче и гонках по очкам.