Выигравшая серебро ОИ в Токио российская гандболистка объявила о завершении карьеры

Серебряный призёр Олимпийских игр в Токио по гандболу в составе сборной России Полина Горшкова объявила о завершении карьеры.

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Горшковой 35 лет, она выступала на позиции левой крайней за «Ладу», ЦСКА и румынский «Рапид». Гандболистка четыре раза становилась чемпионкой России, в составе национальной команды Горшкова стала серебряным призёром Олимпийских игр в Токио.