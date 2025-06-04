FIE предоставила нейтральный статус 18 российским фехтовальщикам

Как стало известно «Матч ТВ», Международная федерация фехтования (FIE) предоставила нейтральный статус 18 российским спортсменам.

Ими стали Виталина Анащенкова (рапира), Егор Балок, Матвей Бирюков, Вероника Булукова, Александр Иванников, Полина Калинина, Михаил Хлебников, Алина Королева, Глеб Южаков, Злата Шапошникова (все — сабля), Михаил Белозеров, Павел Бузинов, Мария Долгополова, Анна Гзюнова, Лина Кашенцева, София Короева, Кирилл Онищук и Ростислав Рустамнов (все — шпага).

Также статус был выдан тренерам Дмитрию Родионову, Максиму Ганову и Сергею Довгошее.

В марте 2023 года конгресс FIE принял решение допустить российских спортсменов, команды и официальных лиц до международных соревнований в нейтральном статусе при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК). В марте 2025 года стало известно, что FIE разрешила российским юниорам участвовать в командных соревнованиях под флагом FIE. В мае FIE разрешила россиянам участвовать в командных соревнованиях в нейтральном статусе.