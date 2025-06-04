FIE предоставила нейтральный статус 18 российским фехтовальщикам

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Как стало известно «Матч ТВ», Международная федерация фехтования (FIE) предоставила нейтральный статус 18 российским спортсменам.

FIE предоставила нейтральный статус 18 российским фехтовальщикам
© РИА Новости

Ими стали Виталина Анащенкова (рапира), Егор Балок, Матвей Бирюков, Вероника Булукова, Александр Иванников, Полина Калинина, Михаил Хлебников, Алина Королева, Глеб Южаков, Злата Шапошникова (все — сабля), Михаил Белозеров, Павел Бузинов, Мария Долгополова, Анна Гзюнова, Лина Кашенцева, София Короева, Кирилл Онищук и Ростислав Рустамнов (все — шпага).

Также статус был выдан тренерам Дмитрию Родионову, Максиму Ганову и Сергею Довгошее.

В марте 2023 года конгресс FIE принял решение допустить российских спортсменов, команды и официальных лиц до международных соревнований в нейтральном статусе при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК). В марте 2025 года стало известно, что FIE разрешила российским юниорам участвовать в командных соревнованиях под флагом FIE. В мае FIE разрешила россиянам участвовать в командных соревнованиях в нейтральном статусе.

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