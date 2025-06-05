Покровская оценила отказ украинских синхронисток от поздравления россиянок

Решение украинских синхронисток не поздравлять россиянок с победой продиктовано политикой, других негативных проявлений в их адрес на этапе Кубка мира не было. Об этом в интервью ТАСС рассказала главный тренер сборной России Татьяна Покровская.

В апреле Майя Дорошко и Татьяна Гайдай одержали победу в технической программе дуэтов на этапе Кубка мира в Египте. Ставшие вторыми украинки Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина отказались пожать им руки во время церемонии награждения. Дорошко ранее рассказала ТАСС, что это был единственный неприятный момент на турнире, где россиянки выступили впервые после трехлетнего перерыва.

"Негатива и правда не было. Может, у тех, кто в очень хороших отношениях с Украиной, он мог проявляться, но наши спортсменки этого не почувствовали. А случай с Украиной - чистая политика, их соответствующим образом напутствовали, когда они ехали на соревнования", - сказала Покровская.

"Ничего ужасного не происходило, хотя могло быть и хуже - мы немного побаивались. Но страны очень благожелательно к нам относились, были рады приветствовать нас, это чувствовалось. Никакого негатива не было, дай бог, чтобы и на чемпионате мира было так", - добавила она.

Российские синхронистки готовятся выступить на чемпионате мира, который пройдет в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.