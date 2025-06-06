Великая может войти в комиссию атлетов Международной федерации фехтования

Российская саблистка Софья Великая номинирована в комиссию атлетов FIE.

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Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на Международную федерацию фехтования.

Великая вошла в список кандидатов от саблисток в комиссию атлетов FIE. Голосование пройдет во время чемпионата мира в Тбилиси, который состоится с 22 по 30 июля. Участники турнира смогут выбрать 7 атлетов вне зависимости от дисциплины.

39-летняя Великая – двукратная олимпийская чемпионка в команде, а также трехкратный серебряный призер Игр в личном турнире, на ее счету 8 золотых наград чемпионатов мира и 14 побед на чемпионатах Европы.