Призер Олимпийских игр легкоатлетка Соколова думала о переезде из России

Серебряный призер Олимпийских игр‑2012 легкоатлетка Елена Соколова в эфире «Матч ТВ» рассказала о периоде, когда хотела уехать из России.

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Соколовой 38 лет. Она многократная чемпионка России по прыжкам в длину.

— Мысли о переезде из страны были в 2022 году. Я очень устала от спорта. В тот момент у меня были мысли, что все, я больше не хочу, наверное, тренироваться, что‑то мне все надоело. И мы поехали в Таиланд, прожили там больше трех месяцев. Решили попробовать, как нам там живется, возможен ли переезд для нас. По прошествии этих трех месяцев мы решили, что нет. Очень соскучились, очень тянуло домой. В общем, после этого эксперимента мы решили, что нет, мы хотим жить в России. Путешествовать хорошо, но жить в другом месте мы не хотим.

Когда мы три месяца отдохнули, пожили там, то у меня как раз желание заниматься спортом вернулось. Когда мы приехали, я опять начала тренироваться. Наверное, благодаря такому длительному отпуску усталость прошла.

— Что дальше?

— Жизнь. Насыщенная, интересная. Будет ли в ней легкая атлетика? Сколько она в ней будет? Я не знаю, но я надеюсь, что еще какое‑то время попрыгаю. Пока мне это доставляет удовольствие, я буду прыгать, но я понимаю, что в какой‑то момент или я не смогу, или мне надоест, но я уверена, что и после у меня все будет хорошо. Мы найдем какое‑то свое любимое дело и дальше будем радоваться жизни, — сказала Соколова в эфире фильма из цикла «Лица страны» на «Матч ТВ».

В конце мая Соколова победила на ПСБ командном чемпионате России, проходившем в Сочи, с результатом 6,61 метра.