Оскар Писториус вернулся в спорт через 16 месяцев после выхода из тюрьмы

Южноафриканский легкоатлет-паралимпиец принял участие в триатлоне Ironman и занял третье место среди спортсменов с инвалидностью. Состязания прошли в южноафриканском Дурбане.

Они включают бег, езду на велосипеде и плавание. Серия ежегодно завершается соревнованиями чемпионата мира, в которых участвуют спортсмены с лучшими показателями за последние 12 месяцев.

Пока ещё неясно, пройдёт ли 38-летний Писториус квалификацию. Нынешнее выступление легкоатлета стало его первым официальным соревнованием за последние 13 лет.

Спортсмена заключили под стражу в феврале 2013 года в день убийства в собственном доме его девушки Ривы Стинкамп. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы за непреднамеренное убийство. В ноябре 2014 года был установлен новый срок наказания — 13 лет.

Писториус вышел по УДО в январе 2024 года. Ему запрещено общаться с прессой и употреблять алкоголь.