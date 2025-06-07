Чемпионка ОИ оценила отказ российских гимнасток от выступления на международных турнирах

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун оценила отказ российских гимнасток от выступлений на международных турнирах в нейтральном статусе. Об этом сообщает «Чемпионат».

Мамун выступила за участие спортсменок в соревнованиях и призвала не принимать решения за них.

«Наш вид спорта молодой. У нас многие девочки несовершеннолетние. У них нет голоса. Многие еще маленькие. Конечно, у них как скажут, так и будет», — заявила Мамун.

Ранее за участие россиянок в международных турнирах выступила многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина. «Неважно, есть флаг и гимн или нет. Все равно все знают, какую страну ты представляешь», — заявила спортсменка.

5 апреля Федерация гимнастики России (ФГР) заявила, что спортсмены, представляющие спортивную и художественную гимнастику, отказались от участия в международных турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) в нейтральном статусе. Причиной решения стали необоснованные отказы специального комитета FIG в допуске на соревнования.