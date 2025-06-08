Канадская пловчиха Макинтош побила мировой рекорд на дистанции 400 м

Трехкратная олимпийская чемпионка по плаванию из Канады Саммер Макинтош установила новый мировой рекорд на дистанции 400 м вольным стилем.

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На соревнованиях, которые прошли в Канаде, Макинтош преодолела дистанцию за три минуты 54,18 секунды. Она более чем на секунду превзошла предыдущее высшее достижение, которое принадлежало австралийке Ариарне Титмус.

В Фукуоке она проплыла дистанцию за 3.55,38 сек.

18-летняя Макинтош помимо золотых медалей Олимпийских игр также является четырехкратной чемпионкой мира и рекордсменкой на дистанции 400 м комплексным плаванием.