Российскую бегунью пытались ограбить на ультрамарафоне в ЮАР

Российская бегунья Антонина Юшина подверглась нападению грабителей в ЮАР после того, как сошла с ультрамарафона The Comrades. Об этом рассказала сама спортсменка в своем Telegram-канале.

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По ее словам, еще на первом километре один из спортсменов ударил ее в ногу, что привело к повреждению. Она приняла обезболивающие, однако это не помогло, и Юшина решила сойти с дистанции после 20 километров и отправилась в отель.

«Возле стадиона ко мне подошли два мужика чернокожих и начали говорить что-то типа: «Отдавай нам медаль, кроссовки и вроде часы». (мой английский — вери бед). Один достал ножик и начал им махать», — поделилась она.

Юшина отметила, что грабителей спугнула полицейская машина.

The Comrades (англ. The Comrades Marathon) — старейший и самый массовый в мире легкоатлетический пробег на сверхмарафонскую дистанцию. Трасса длиной 90 км проходит по территории южно-африканской провинции Квазулу-Натал. Направление движения меняется ежегодно; в зависимости от места старта пробег носит условное название «вверх» или «вниз». Пробег «вверх» стартует в Дурбане и финиширует в Питермарицбурге, пробег «вниз» стартует в Питермарицбурге и финиширует Дурбане.

К участию допускают спортсменов, достигших 20-летнего возраста, которые прошли предварительную квалификацию, условием которой является успешное преодоление одного из официально определенных пробегов.