Стали известны даты проведения матчей Суперкубка России по гандболу

Матчи Суперкубка России по гандболу среди мужских и женских команд пройдут 23 и 30 августа соответственно, сообщила Федерация гандбола России.

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В мужском противостоянии за титул сразятся действующий чемпион OLIMPBET Суперлиги петербургский «Зенит» и обладатель Кубка России — московский ЦСКА. Матч состоится 23 августа.

За женский Суперкубок поборются чемпион России ЦСКА и обладатель Кубка страны «Ростов‑Дон». Игра запланирована на 30 августа.

О месте проведения и времени начала матчей будет объявлено дополнительно.