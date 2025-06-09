Стали известны даты проведения матчей Суперкубка России по гандболу
Матчи Суперкубка России по гандболу среди мужских и женских команд пройдут 23 и 30 августа соответственно, сообщила Федерация гандбола России.
В мужском противостоянии за титул сразятся действующий чемпион OLIMPBET Суперлиги петербургский «Зенит» и обладатель Кубка России — московский ЦСКА. Матч состоится 23 августа.
За женский Суперкубок поборются чемпион России ЦСКА и обладатель Кубка страны «Ростов‑Дон». Игра запланирована на 30 августа.
О месте проведения и времени начала матчей будет объявлено дополнительно.