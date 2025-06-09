В российском гандболе будут наказывать игроков и тренеров за нецензурную речь

Федерация гандбола России (ФГР) будет наказывать игроков, тренеров и других официальных лиц за использование нецензурной лексики во время матчей.

Об этом заявил глава организации Сергей Шишкарев. Сегодня прошло заседание исполкома высшего совета ФГР, на котором были подведены итоги сезона.