Российский чемпион мира задумался об участии в «Олимпиаде на стероидах»

Российский чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков задумался об участии в «Олимпиаде на стероидах», передает РИА Новости .

«Когда узнал, какие за это дело светят призовые, шутки перестали быть шутками. $250 тысяч долларов на дороге не валяются. Cтал задумываться всерьез. Но пока мои задумки ими и остаются. С тренером даже в шутку это не обсуждал», — сказал Шубенков.

Мероприятие пройдет в Лас-Вегасе, штат Невада, США. Соревнования пройдут с 21 по 24 мая 2026 года. Атлеты будут выяснять сильнейшего в трех видах спорта: плавании, легкой и тяжелой атлетике. Местом проведения игр станет Resorts World Las Vegas.

Организаторы обещают, что вручат тем, кто сумеет установить новый мировой рекорд, денежный бонус в размере $250 тыс. В беге на 100 метров и плавании на 50 метрах вольным стилем победители получат дополнительный бонус в размере $1 млн.