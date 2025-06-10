Канадская пловчиха установила мировой рекорд

Трёхкратная олимпийская чемпионка Игр-2024 в Париже канадская пловчиха Саммер Макинтош установила новый мировой рекорд на дистанции 200 м комплексом — 2 минуты 5,7 секунды. Достижение покорилось ей в рамках канадских отборочных соревнований к чемпионату мира — 2025, который пройдёт в Сингапуре.

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Предыдущий мировой рекорд принадлежал трёхкратной олимпийской чемпионке венгерке Катинке Хоссу – 2 минуты 6,12 секунды. Он был установлен на чемпионате мира — 2015, который проходил в Казани.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре пройдёт с 11 июля по 3 августа. Соревнования пловцов пройдут с 27 июля по 3 августа.