Россиян допустили до командных соревнований юношеского ЧМ по стрельбе из лука

Российские спортсмены были допущены до командных соревнований в рамках юношеского ЧМ по стрельбе из лука, сообщает ТАСС.

Председатель Российской федерации стрельбы из лука Зоригто Манханов сказал, что Международная федерация стрельбы из лука сохраняет запрет, касающийся участия россиян во взрослых командных соревнованиях.

Вопрос с участием в соревнованиях для спортсменов старше 21 года, по словам Манханова, может быть решен после сентябрьского конгресса World Archery.