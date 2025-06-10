Россиян допустили до командных соревнований юношеского ЧМ по стрельбе из лука

Московский Комсомолециещё 4

Российские спортсмены были допущены до командных соревнований в рамках юношеского ЧМ по стрельбе из лука, сообщает ТАСС.

Россиян допустили до командных соревнований юношеского ЧМ по стрельбе из лука
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Председатель Российской федерации стрельбы из лука Зоригто Манханов сказал, что Международная федерация стрельбы из лука сохраняет запрет, касающийся участия россиян во взрослых командных соревнованиях.

Вопрос с участием в соревнованиях для спортсменов старше 21 года, по словам Манханова, может быть решен после сентябрьского конгресса World Archery.