18-летняя звезда плавания удивляет мировыми рекордами. Чего еще от нее ждать?

Саммер Макинтош из Канады творит чудеса на отборе к ЧМ-2025.

© Чемпионат.com

За последний год канадская пловчиха Саммер Макинтош достигла невероятных результатов! В мае 2024 года, ещё будучи 17-летней юниоркой, она установила мировой рекорд на 400 м комплексом, а на Олимпийских играх в Париже выиграла сразу три золота и серебро.

В августе 2024-го девушке исполнилось 18, и уже в декабре она ещё трижды превзошла лучшие результаты в истории во время чемпионата мира на короткой воде: Саммер была неподражаема на 400 м вольным стилем, на 200 м баттерфляем и на 400 м комплексом.

Наступило лето 2025-го. Совсем скоро чемпионат мира в 50-метровом бассейне. Макинтош набирает форму и снова берётся за рекорды!

«Я не ожидала, что будет так быстро»

На канадских отборочных соревнованиях к чемпионату мира, который пройдёт в Сингапуре с 11 июля по 3 августа 2025 года, Саммер за три соревновательных дня установила два мировых рекорда и едва не дотянулась до третьего.

Всё началось в субботу с дистанции 400 м вольным стилем. Макинтош финишировала первой с результатом 3:54.18, что на целую секунду меньше, чем у олимпийской чемпионки Парижа в этом виде программы Ариарне Титмус. Два года назад австралийка проплыла с временем 3:55.38.

«Вы можете увидеть мою вспышку эмоций, потому что я действительно не ожидала, что это произойдёт так быстро. После двух лет ежедневных тренировок и подготовки к этому событию, когда я не видела результатов… Вся эта энергия, гнев, кровь, пот и слёзы, которые я накопила – всё это наконец-то вылилось в потрясающее плавание – это просто очень, очень приятно», – рассказала Саммер после заплыва.

К слову, Макинтош уже не в первый раз отобрала рекорд у Титмус на этой дистанции. В мае 2022-го австралийка переписала результат Кэти Ледеки, а в марте 2023-го Саммер превзошла Ариарне. Но та спустя всего четыре месяца вернула себе рекорд. Теперь впереди вновь оказалась Макинтош.

«Я давно мечтала об этом рекорде»

Уже на следующий день канадка чуть не побила рекорд Кэти Ледеки на дистанции 800 м вольным стилем. В 2022 году американка проплыла за 8:04.12. Макинтош отстала от Ледеки всего на 0,95 секунды, но установила рекорд Канады и стала третьей самой быстрой спортсменкой на этой дистанции в истории.

Впрочем, уже в понедельник 18-летняя пловчиха произвела настоящий фурор на 200 м комплексом. Саммер Макинтош, олимпийская чемпионка в этом виде программы, переписала незыблемый, казалось, рекорд 10-летней давности. Канадка проплыла дистанцию за 2:05.70. Предыдущее достижение принадлежало венгерке Катинке Хоссу. В 2015 году на чемпионате мира в Казани она показала 2:06.12.

«Это был один из тех рекордов, которые не выходили у меня из головы в последние два года. Я давно мечтала об этом рекорде. Просто старалась изо всех сил и изо всех сил работала над этим. Наконец-то я это сделала!» — поделилась эмоциями новая обладательница мирового достижения.

Уже через месяц Саммер выступит на чемпионате мира по водным видам спорта. В Сингапур канадка поедет в статусе обладательницы шести мировых рекордов. Возможно, на этом турнире она вновь перепишет историю. Страшно даже представить, чего можно ожидать от этой гениальной пловчихи!