Депутат высказался о запрете на общение со СМИ российским пловцам

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев высказался о запрете на общение со СМИ российским пловцам.

«Это странно решение. Но я бы его назвал даже в каком-то смысле полезным. Все-таки мир журналистов, особенно прозападных, он не самый приятный», – приводит слова Свищева «ВсеПроСпорт».

Российским спортсменам, выступающим в плавании и прыжках в воду, запрещено контактировать со средствами массовой информации на Универсиаде. Об этом информирует «Матч ТВ», ссылаясь на Международную федерацию плавания.

Сама Универсиада проходит под эгидой Международной федерации университетского спорта. Спортсмены были заблаговременно уведомлены об условиях участия, которые основываются на действующих правилах World Aquatics. Эти правила, в свою очередь, предусматривают запрет для нейтральных атлетов на общение с представителями СМИ. Окончательное решение о применении данных норм было принято самой FISU.