Российский стрелок Марсов одержал победу на этапе Кубка мира в Мюнхене

Россиянин Илья Марсов завоевал золотую медаль в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров на этапе Кубка мира в Мюнхене.

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Марсов набрал 252,3 балла. Серебро у норвежца Йона‑Херманна Хегга (252), бронзовый призером стал китаец Лихао Шэн (230,2).

В среду Марсов стал вторым в стрельбе из винтовки с 50 метров из трех положений. Победу одержал Хегг.

Этап Кубка мира в Германии, где россияне выступают в нейтральном статусе (AIN), завершится 15 июня.