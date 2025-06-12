Российский стрелок Марсов одержал победу на этапе Кубка мира в Мюнхене
Россиянин Илья Марсов завоевал золотую медаль в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров на этапе Кубка мира в Мюнхене.
Марсов набрал 252,3 балла. Серебро у норвежца Йона‑Херманна Хегга (252), бронзовый призером стал китаец Лихао Шэн (230,2).
В среду Марсов стал вторым в стрельбе из винтовки с 50 метров из трех положений. Победу одержал Хегг.
Этап Кубка мира в Германии, где россияне выступают в нейтральном статусе (AIN), завершится 15 июня.